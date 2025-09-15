Sinop'ta Atatürk'ün Kente Gelişinin 97. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Sinop'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İskele Meydanı'nda düzenlenen tören, Merzifon 5. Ana Jet Üst Komutanlığı 151. Tunç Filo Komutanlığı ekiplerinin gösteri uçuşu ile başladı.

Ardından halk oyunları gösterisi yapılarak, Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle denizden kıyıya ulaştırılan Türk bayrağı öğrenciler tarafından Vali Mustafa Özarslan'a teslim edildi.

Bayrağı üç kez öperek teslim alan Özarslan, öğrencilere teşekkür etti.

Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü Atatürk Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Vali Özarslan ve Belediye Başkan Vekili Hikmet Karaduman, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Özarslan'ın, Atatürk'ün kente geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.