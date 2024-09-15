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Sinop'ta Atatürk'ün Kente Gelişinin 96. Yıl Dönümü Kutlandı

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Sinop'ta, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte halk oyunları gösterimi yapıldı ve Türk bayrağı teslim edildi. Vali Özarslan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve etkinlik şeref defteri imzalanmasıyla sona erdi.

Sinop'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

İskele Meydanı'nda düzenlenen törende halk oyunları gösterisi sunuldu, ardından Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle denizden kıyıya ulaştırılan Türk bayrağı öğrenciler tarafından Vali Mustafa Özarslan'a teslim edildi.

Aldığı bayrağı üç kez öpen Özarslan, öğrencilere teşekkür etti.

Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü Atatürk Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Özarslan'ın Atatürk'ün kente geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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