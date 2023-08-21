Sinop'ta asayiş uygulaması yapıldı

Sinop'ta, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, il genelinde 83 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Uygulamada, 220 araç sürücüsü ve 29 iş yeri kontrol edildi, Denetimlerde, kurallara uymayanlara 75 bin TL idari pazara cezası uygulandı. Aranması bulunan 1 kişi ise yakalandı.