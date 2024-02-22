Sinop'ta Aranan 6 Kişi Yakalandı
Sinop'ta işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. 5 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinop'ta, işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 6 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmada, farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.