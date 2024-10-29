Sinop'ta Aracın Çarptığı Büyükbaş Hayvan Yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan yaralanarak kaza sonucu sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı.
M.Ş'nin kullandığı 57 ABJ 180 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Ayaz köyünde yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralanırken, otomobilde ise hasar oluştu.