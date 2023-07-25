Sinop'ta Araç Su Kanalına Sürüklendi: 7 Yaralı
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Sinop-Samsun karayolu Şişecam mevkisinde meydana gelen kazada, bir araç sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek su kanalına sürüklendi. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Sinop'ta direksiyon kontrolünü kaybeden araç sürücüsü su kanalına sürüklendi. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop- Samsun karayolu Şişecam mevkisinde 15.00 saatlerinde meydana geldi. M.B'nin kullandığı 34 VN 3912 plakalı otomobil, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalında sürüklendi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.N.E., B.E.E., N.D.E., E.E., Y.E., S.B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP