Sinop'ta Anne Ayı ve Yavruları Bahçede Dut Yiyor

Sinop'ta anne ayı ve iki yavrusunun bir evin bahçesinde dut yedikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erfelek ilçesi Bülbüllü Mahallesi'ne inen anne ayı ve iki yavrusu mahalledeki bir evin bahçesine girdi. Bir süre bahçede dolaşan anne ayı ve yavruları, daha sonra dut ağcının bulunduğu alana yöneldi.

Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde anne ayı ve iki yavrusunun bir süre dut ağcından yere dökülen meyveleri yedikleri görülüyor.