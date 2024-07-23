Sinop'ta alabora olan teknedeki 6 kişilik aile kurtarıldı
Sinop'ta kent merkezindeki sahilde içinde 6 kişilik ailenin bulunduğu tekne denize açıldı. Alabora olan tekneden denize düşenlerden bazıları yüzerken bazıları da yakındaki teknedeki vatandaşlarca kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bir kişi hastaneye kaldırıldı. Diğer 5 kişinin durumu iyi.
Sinop'ta alabora olan teknedeki 6 kişilik aile kurtarıldı.
Kent merkezindeki sahilde içinde 6 kişilik ailenin bulunduğu tekne denize açıldı.
Alınan bilgiye göre alabora olan tekneden denize düşenlerden bazıları kıyıya kadar yüzerken bazıları da bölgeye yakın teknedeki vatandaşlarca kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri müşahede amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denize düşen diğer 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.