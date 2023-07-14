Sinop'ta akıl almaz olay: Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı

Sinop'un Dikmen ilçesinde yaşayan Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, evlerinde ölü olarak bulundu. Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, bilinmeyen bir şahıs tarafından katledilerek öldürüldü. Sonrasında ise çiftin evinin yakıldığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.