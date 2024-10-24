Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta 'Ailede Sorumluluk Bilinci' Konferansı Düzenlendi

Sinop'ta 'Ailede Sorumluluk Bilinci' Konferansı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen konferansta 'Ailede Sorumluluk Bilinci' konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, aile kavramının önemine vurgu yaparak terör saldırılarına karşı sorumluluk bilinci çağrısında bulundu.

Sinop'ta düzenlenen konferansta "Ailede Sorumluluk Bilinci" konusu ele alındı.

Sinop İl Müftülüğü tarafından Kültür Merkezi'ndeki konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut katıldı.

Akbulut, konuşmasında, Türkiye ve ümmet coğrafyasını bir aile olarak düşündüklerini söyledi.

Ankara'da yaşanan terör saldırısını, ailelerine uzanan hain bir el olarak gördüklerini vurgulayan Akbulut, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Akbulut, terörü yapanları ve onları destekleyenleri bir kez daha lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer sorumluluk sahibiysek, ateş sadece düştüğü yeri değil bizi de yakar. Dünden beri, her birimiz orada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissettik. Yani bir mühendis hanımefendinin eşinin gönderdiği çiçeği almaya gitmesi, hepimizi derinden etkiledi. Hepimiz kahrettik, hepimiz lanet ettik. O nedenle ailenin ne kadar önemli olduğunu, aile deyince neyi anlamamız gerektiğini aslında çok sık hatırlatmak zorundayız. Çünkü aile kavramı, ana kavramı, evin kavramı aslında sadece bir bağı ifade etmez. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan bir grup ama aile aslında sadece bir sosyal yapı değil. Aile bir ideal bütünlüğün olduğu bir yerdir de. Anne, baba ve çocuklar aynı düşünceyi aynı kültürü, aynı davranışı taşımalı."

Akbulut, Filistin, Gazze ve son olarak Lübnan'da yaşanan zulümlerin de kendilerini hüzne boğduğunu, yaşanan zulmün en kısa sürede durdurulması için duacı olduklarını kaydetti.

Akbulut, konferansın devamında katılımcılara ailenin önemine ilişkin bilgiler aktardı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Güvenlik Güncel Eğitim Yaşam Terör sinop

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor

Şehit mühendisin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! İlaç fiyatlarına zam ne zaman uygulanacak? Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile neden görüştü? İşte o görüntüler! 25 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Kova, Balık, Oğlak burcu yorumu! 25 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Venom 3 ne zaman çıkacak? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.