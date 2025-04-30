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Sinop'ta Aile Yılı Kutlanıyor: 'Vali Amcaya Mektup' Projesi ile Eğitim Destekleniyor

Sinop'ta Aile Yılı Kutlanıyor: 'Vali Amcaya Mektup' Projesi ile Eğitim Destekleniyor
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 2025'in 'Aile Yılı' olması dolayısıyla düzenlenen sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde hane ziyaretleri yapıldı. 'Vali Amcaya Mektup' projesi kapsamında, köyde yaşayan çocukların eğitim talepleri değerlendirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz Köyü'nde, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hane ziyareti yapıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın himayelerinde yürütülen "Vali Amcaya Mektup" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarete, Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet Enis Dinçel katıldı.

Ziyaret sırasında, köyde yaşayan bir çocuğun proje kapsamında kaleme aldığı mektup ele alındı.

Mektubunda hayal ve isteklerine yer veren çocuğun eğitimle ilgili talepleri, devlet kurumlarının desteğiyle karşılandı.

Proje ile çocuklara devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verilerek, eğitim hayatlarına daha umutla devam etmeleri teşvik ediliyor. Aynı zamanda aile içi dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan çalışma, çocukların geleceğe güvenle bakmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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