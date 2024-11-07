Sinop’ta Ahşap Ev Yüklü TIR Tünelde Sıkıştı

SİNOP'ta ahşap ev yüklü TIR, tünel girişinde sıkıştı. Girişteki tabelaya takılan TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı.

Olay, dün akşam Sinop- Samsun yolu Çiftlik tüneli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen, üzerinde ahşap ev taşıyan 34 KZ 6191 plakalı TIR, Çiftlik Tüneli'ne girerken, tünelin giriş tabelasına takıldı. Olay sonrası tünel bir süre trafiğe kapandı. TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı. Daha sonra TIR'ın üstündeki ahşap evin çatı kısmı sökülerek tekrar tünelden geçmesi denendi. Ancak yine tünelden geçemeyen TIR, servis yolundan kontrollü olarak yoluna devam etti. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yol ekipler tarafından kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldı.