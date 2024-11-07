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Sinop’ta Ahşap Ev Yüklü TIR Tünelde Sıkıştı

Sinop’ta Ahşap Ev Yüklü TIR Tünelde Sıkıştı
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Sinop-Samsun yolu üzerindeki Çiftlik Tüneli'nde ahşap ev yüklü bir TIR, tünel girişindeki tabelaya takılarak sıkıştı. Ekipler tarafından geri manevra ile tünelden çıkarılan TIR, çatı kısmı sökülerek yeniden geçiş denemesi yaptı ancak başarılı olamayarak servis yolundan ilerledi.

SİNOP'ta ahşap ev yüklü TIR, tünel girişinde sıkıştı. Girişteki tabelaya takılan TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı.

Olay, dün akşam Sinop- Samsun yolu Çiftlik tüneli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen, üzerinde ahşap ev taşıyan 34 KZ 6191 plakalı TIR, Çiftlik Tüneli'ne girerken, tünelin giriş tabelasına takıldı. Olay sonrası tünel bir süre trafiğe kapandı. TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı. Daha sonra TIR'ın üstündeki ahşap evin çatı kısmı sökülerek tekrar tünelden geçmesi denendi. Ancak yine tünelden geçemeyen TIR, servis yolundan kontrollü olarak yoluna devam etti. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yol ekipler tarafından kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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