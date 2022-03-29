Sinop'ta ağ kurşunlarını çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Haberler

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Sinop'ta ağ kurşunlarını çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Sinop'ta ağ kurşunlarını çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Sinop'ta, balıkçılara ait ağlardaki kurşunları çaldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'ta, balıkçılara ait ağlardaki kurşunları çaldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayancık ilçesi İstefan Liman'ında bazı balıkçılara ait ağlardaki kurşunların çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 4 zanlı bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda ağ kurşunu ele geçirildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma, Ayancık, Liman, Sinop, Güncel, Haberler

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