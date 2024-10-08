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Sinop'ta Afet Risklerini Azaltma Planları Tanıtıldı

Sinop'ta Afet Risklerini Azaltma Planları Tanıtıldı
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Vali Mustafa Özarslan, Sinop'ta afet riski azaltma çalışmalarını basın toplantısında açıkladı. 2021 yılında yürürlüğe giren İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde yangın, deprem, sel gibi afetlere karşı 103 eylem planı oluşturuldu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, afet risklerini azaltma planlarının afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi noktasında çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolasıyla İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kent genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sinop'ta da İRAP'ın 2021 yılında hazırlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Özarslan, plan doğrultusunda kentte yangın, deprem, heyelan, sel ve taşkın başlıkları altında 103 eylem planı oluşturduklarını aktardı.

Afet risklerini azaltma planlarının afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi noktasında çok önemli olduğunu Özarslan, açıklamasında eylem planları çerçevesinde yapılan faaliyetlere yönelik bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe merkezlerinde AFAD tarafından toplam 12 lokasyonda ikaz alarm sisteminin kurulumunu tamamladık. Sel ve taşkınların önlenmesine yönelik, DSİ programına ek olarak İçişleri Bakanlığımızca tahsis edilen 9 adet ekskavatör ile 24 bin 600 kamyon seferinde 370 bin metreküp rüsubat temizliğini gerçekleştirdik. Tüm il genelinde idareci, kamu personeli, vatandaşlar ve öğrencileri kapsayacak şekilde 2023 yılında 1080, 2024 yılına ise 1239 kişiye afet farkındalık, 120 orman köyümüzde yangın farkındalık ve destek eğitimi verdik. İl genelinde kroki halinde olan afete maruz bölgelerin sayısal hale getirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, 80 adet işlemleri tamamlanmış bölgenin tapuya şerh işlemlerini gerçekleştirdik. Hazırlanan yeni imar planında afete maruz bölge sınırları belirtilerek plana işlenmesini sağladık."

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik atılan adımlarla ilgili bilgiler de paylaşan Özarslan, "Orman yangınları ile mücadele ve hasat zamanı anız yakılması olaylarının önlenmesi amacıyla İlçe jandarma komutanlıklarına bağlı asayiş timleri ile Çevre ve Koruma Timi vasıtasıyla devriye faaliyetleri icra edilmiş ve vatandaşlar bilgilendirilerek farkındalık sağlanmıştır. Cuma günü hutbelerde hasat zamanı anız yakılmaması konusunda ve kırsal yerlerde ateş yakılmaması, yakılan ateşin söndürülmesi konusunda vatandaşlarımız için gerekli uyarılar yapılmıştır." diye konuştu.

Özarslan, eylem planıyla kentsel alanlarda bulunan enerji nakil hatlarında yenileme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kentsel alanlarda bulunan enerji nakil hatlarını yatırım ve tesis çalışmaları kapsamında 2024 yılında 4,5 kilometrelik bölümünde hatlar yeraltına alınmıştır. Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlardaki direklerin yatırım ve tesis çalışmaları kapsamında ise 2024 yılında da 3880 adet direğin değişimi yapılmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde hedeflerin mümkün olduğunca gerçekleştirerek bu oranın çok üzerinde bir seviyeye geleceğiz."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Mustafa Özarslan Politika Sağlık Güncel Deprem sinop

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