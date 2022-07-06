Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu kapsamında Sinop'ta 72 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu kapsamında Sinop'ta 72 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı koordinesindeki Nefes Operasyonu çerçevesinde kent genelinde farklı noktalarda uygulama yapıldı.

Kent merkezi ve Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 60 bin boş makaron, 12 bin 60 doldurulmuş makaron ile 4,7 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title