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Sinop'ta 60 Bin 460 Makaron Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sinop'ta düzenlenen operasyonda, 60 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 60 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreste yapılan aramalarda 60 bin 460 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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