Sinop'ta 6 Kilo 400 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sinop'ta 6 kilo 400 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı bir köyde R.A'nın, yetiştirdiği uyuşturucuları satarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonrası operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin adresinde ve arazisinde yapılan aramada, 6 kilo 400 gram esrar, 537 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 86 fişek ele geçirildi.

R.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.