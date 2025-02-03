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Sinop'ta 58 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Sinop'ta 58 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Sinop'un Meydankapı Mahallesi'nde 58 yaşındaki İlhan Ergün'den üç gündür haber alınamıyordu. Yapılan ihbar sonucunda eve ulaşan ekipler, Ergün'ün cesedine ulaştı. İlk incelemelere göre ceset üzerinde herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Sinop'ta üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kent merkezi Meydankapı Mahallesi Yalçın Sokak'taki evde yalnız yaşayan 58 yaşındaki İlhan Ergün'den üç gündür haber alamayan yakınları durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Ergün'ün yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasının ardından girilen evde Ergün'ün cesedine ulaşıldı.

Ergün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerince yapılan ilk incelemede Ergün'ün cesedinde herhangi kesici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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