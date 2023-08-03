Sinop'ta 52 Aranan Şahıs Yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 52 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında da önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen Temmuz ayında 52 aranan şahıs yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 3 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu açıklandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 52 aranan şahıs yakalandı, 25 kişi tutuklandı, 9 adet ruhsatsız tabanca, 283 adet mermi, 7 adet av tüfeği ile 40 adet fişek ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında satışa sunulmak üzere 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 10 bin adet boş makaron ele geçirildi. Kent merkezinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında ise 2 kök Hint keneviri, 21 gram kenevir tohumu, 58 gram esrar, 72 gram bonzai, 42 gram skunk ve 226 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce 'güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP