Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi

Sinop'ta bir araçta 489 kilogram sahte ve kaçak bal bulundu.

Sinop'ta bir araçta 489 kilogram sahte ve kaçak bal bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sinop- Samsun kara yolunda durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen 489 kilogram bal ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title