Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta bir araçta 489 kilogram sahte ve kaçak bal bulundu.
Sinop'ta bir araçta 489 kilogram sahte ve kaçak bal bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sinop- Samsun kara yolunda durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen 489 kilogram bal ele geçirildi.
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel