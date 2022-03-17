Sinop'ta 4 ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Haberler

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Sinop'ta 4 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta 4 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Sinop'un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Türkeli, Ayancık, Sinop, kar, Güncel, Haberler

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