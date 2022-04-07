Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen fiziki takip sonucunda Ayancık ilçesinde aranan bir şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlının, 34 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.