Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 8 ile 4 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla bulundukları adreslerde yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Haberler

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