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Sinop'ta 3 Bin 27 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Sinop'ta 3 Bin 27 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Sinop'ta jandarma ekipleri bir tarlada 3 bin 27 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Tarla sahibi gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma ekipleri bir tarlada 3 bin 27 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçeye bağlı bir köydeki tarlasında yasa dışı Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, şüpheliye ait tarlada yapılan aramalarda dikili vaziyette 3 bin 27 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevir bitkilerine el konuldu, tarla sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Sinop Güncel Haberler

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