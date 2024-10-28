Sinop'ta 29 Ekim'e Özel Film Gösterimi

Sinop'ta öğrencilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi izletildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, öğrenciler, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'in temellerinin nasıl atıldığının konu edildiği "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmini izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, gazetecilere, bu tür etkinliklerle öğrencilerde Cumhuriyet bilincini pekiştirdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı'nı tüm okullarda coşkuyla kutlayacaklarını vurgulayan Cebeci, şöyle konuştu:

"29 Ekim'de milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin taçlandığı Cumhuriyet Bayramı'mızı tüm okullarımızda büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Hafta boyunca, Cumhuriyet ruhunu yücelten çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize bu tarihi süreci daha yakından tanıtmayı ve Cumhuriyet bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz."