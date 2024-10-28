Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Düzenlendi

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Cumhuriyet Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Vali, Belediye Başkanı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Etkinlikler Politika Güncel Yaşam Tören sinop

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Ekim Urla, Torbalı, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ekim Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 28-29 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 28-29 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.