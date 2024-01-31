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Sinop'ta 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki yatırım projeleri ve harcamalar hakkında bilgi verildi. Toplamda 524 projenin üzerinde çalışıldığı belirtilirken, 2023 yılı harcama oranının yüzde 75 olduğu açıklandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında 2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Özarslan, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, kentte yatırım projelerine ilişkin çalışmaların 35 yatırımcı kuruluş tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sinop Valiliğince koordine edilen ve yatırımcı kuruluşlar tarafından icra edilen il yatırım takip sistemine girilen verileri de paylaşan Özarslan, şunları kaydetti:

"Toplamda 19 milyar 868 milyon lira proje bedelli 524 proje üzerinde çalışılmaktadır. Bu kapsamda projelerin 2023 yılı ödeneği toplam 3 milyar 320 milyon liradır. 2023 yılı dördüncü dönem sonu itibarıyla ulaştırma ve haberleşme sektöründe 1 milyar 414 milyon lira, tarımda 371 milyon lira, eğitimde 350 milyon lira, sağlıkta 31 milyon lira, turizm sektöründe 33 milyon lira, konut sektöründe 21 milyon lira, diğer kamu hizmet ve sosyal sektöründe 235 milyon lira, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe ise 22 milyon lira olmak üzere toplam 2,5 milyar lira harcama yapılmış olup 2023 yılı harcama oranı yüzde 75 olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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