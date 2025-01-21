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Sinop'ta 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Sinop'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 20 bin makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerdeki aramada, 20 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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