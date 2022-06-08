Sinop'ta 2 bin 500 yıllık surların çevresindeki yapıların yıkımı tamamlandı - Haberler

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Sinop'ta 2 bin 500 yıllık surların çevresindeki yapıların yıkımı tamamlandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta 2 bin 500 yıllık surların çevresindeki yapıların yıkımı tamamlandı

Sinop'ta, 2 bin 500 yıllık tarihi surların önündeki yapıların yıkımı sona erdi.

Sinop'ta, 2 bin 500 yıllık tarihi surların önündeki yapıların yıkımı sona erdi.

Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde tarihi surların önündeki tüm binaların yıkımı tamamlandı.

Yıkımların ardından tarihi surlar ve üzerinde bulunan saat kulesi tamamen gün yüzüne çıkarılırken, alanda çevre düzenlemesi çalışmaları ise devam ediyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinopluların yıllardır hayalini kurduğu çok önemli bir projenin hayata geçmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tarihi surların önündeki yapılar artık tamamen ortadan kaldırıldı. Sinop halkına, ülke ve kent turizmine hayırlı olsun. Proje tam olarak bittiğinde Sinop çok güzel bir kent meydanına kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

İklim Değişikliği Sinop Güncel Haberler

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