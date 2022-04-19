2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı - Haberler

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2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta, 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent (çiçek veya yaprak işlemeli süs), tarihi surlar önündeki binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıktı.

Sinop'ta, 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent (çiçek veya yaprak işlemeli süs), tarihi surlar önündeki binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıktı.

Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında tarihi surların önündeki binaların yıkımı devam ediyor. 16 Aralık 2021'de başlayan yıkımlar çerçevesinde bugüne kadar, arasında Sinop Belediyesine ait hizmet binasının da yer aldığı beş binanın yıkımı tamamlandı.

Tarihi kale surlarının turizme kazandırılması amaçlanan proje kapsamında yapıların yakılmasıyla, kale duvarına işlenmiş 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent de ortaya çıkarıldı.

Kale duvarına dört boğa başından oluşur şekilde işlenen kırlentin, antik çağda gücün sembolü olarak tasarlandığı tahmin ediliyor.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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