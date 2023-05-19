Sinop'ta 19 Mayıs törenleri

Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Törenlerde halk oyunları, spor gösterileri ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.