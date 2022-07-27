Sinop'ta 19 kilogram kubar esrar ele geçirildi Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19,820 gram kubar esrar ve 1773 kök Hint keneviri ele geçirildi. Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19,820 gram kubar esrar ve 1773 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 19,820 gram kubar esrar, 1773 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından zanlı gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Gücüklüoğlu Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sinop'ta 19 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.