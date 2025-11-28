Sinop'ta 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler için mevlit okutuldu

Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler için mevlit programı düzenlendi.

Deniz Şehitleri Hacı Ömer Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için dua edildi, ardından katılımcılara lokma ikram edildi.

Katılımcılar daha sonra cami bahçesinde açılan ve 1853'teki Rus donanması baskınının resmedildiği tabloların yer aldığı sergiyi gezdi.

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, belediye başkan yardımcıları Hikmet Karaduman ve Aysun Özsönmez ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.