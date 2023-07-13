Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan toprakla buluştu

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bektaşağa köyünde oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda, 251 çam fidanı toprakla buluştu. Fidan dikimi sonrası açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, '15 Temmuz anısına 251 Türkiye Yüzyılı kahramanları şehitlerimiz adına her sene olduğu gibi bu sene de fidan dikim töreni gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' dedi.