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Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan toprakla buluştu

Güncel Haberler

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bektaşağa köyünde oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda, 251 çam fidanı toprakla buluştu. Fidan dikimi sonrası açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, '15 Temmuz anısına 251 Türkiye Yüzyılı kahramanları şehitlerimiz adına her sene olduğu gibi bu sene de fidan dikim töreni gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' dedi.

Sinop'ta 15 temmuz şehitleri anısına 251 fidan toprakla buluştu

SİNOP - Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bektaşağa köyünde oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda, 251 çam fidanı toprakla buluştu.

Fidan dikimi sonrası açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "15 Temmuz anısına 251 Türkiye Yüzyılı kahramanları şehitlerimiz adına her sene olduğu gibi bu sene de fidan dikim töreni gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Güncel

Demokrasi Sinop Güncel Haberler

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