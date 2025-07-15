Sinop'ta 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sinop'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı.

Sinop Üniversitesi tarafından Valilik koordinesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda açılan sergide, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğrafların yanı sıra kentte görev yapan yerel medya temsilcilerince çekilen bazı fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi gezen vatandaşlar, fotoğrafları inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve beraberindekiler de sergiyi gezerek, fotoğrafları inceledi.