Sinop'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Gereksiz Yere Arayanlara Para Cezası

Sinop'ta 112 Acil Çağrı Merkezi hattını gereksiz yere arayarak meşgul eden 8 kişiye 19 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cengiz Tercuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada Sinop'ta bu yıl içerisinde çağrı merkezine gelen yaklaşık 140 bin aramanın sadece yüzde 28'inin vakaya dönüşen çağrılardan oluştuğunu, yüzde 72 oranında ise bilgi danışma ve gereksiz aramalar olarak "vakaya dönüşmeyen çağrı" şeklinde kayıtlara geçtiğini söyledi.

112 Acil Çağrı merkezi olarak il genelinde Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve orman yangın ihbar alanında çağrılar aldıklarını ve vatandaşlara koordineli ve etkin bir hizmet vermeye çalıştıklarını dile getiren Tercuman, şunları söyledi:

"Çağrı merkezimiz 83 personelle 7 gün 24 saat etkin bir şekilde hizmet veriyor. 2024 yılı içerisinde yaklaşık 140 bin çağrıya özveriyle cevap verildi, bunlardan sadece yüzde 28'i vakaya dönüşen çağrılardan, yüzde 72 ise bilgi danışma ve gereksiz aramalar yani vakaya dönüşmeyen çağrılardan oluşmaktadır. Dolayısıyla 112 hattına gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar, gerçek yardıma muhtaç vatandaşlarımızın 112'ye ulaşmasına engel teşkil etmekte, gecikmelere yol açmaktadır. Bu kapsamda, Gereksiz aramaların büyük bir kısmını, 112'yi arayıp cevap verilmeyen sessiz çağrılar, cep telefonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol amaçlı yapılan aramalar, çocuklara vakit geçirsin diye verilen telefonlardan yapılan aramalar, sim kartsız telefonların acil aramalara açık olması nedeni ile yapılan aramalar, tuş kilidinin açık bırakılmasından kaynaklı yapılan aramalar, hastane randevusu almak için yapılan aramalar, elektrik-doğal gaz arızasını bildirmek için yapılan aramalar, su kesintisini bildirmek için yapılan aramalar, alkollü şahısların taksi talepleri gibi konular oluşturmaktadır."

Saniyelerin altın değerinde olduğu ve insan hayatıyla birebir ilgili olan 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bilinçsiz ve maksadı aşan aramaların telafisi mümkün olmayan kayıplara sebebiyet verebildiğine işaret eden Tercuman, "Asılsız her ihbar, gereksiz her çağrının can ve mal kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır. 112 hattını gereksiz yere aramanın suç ve bir başkasının hakkına girmek olduğu bilinmelidir. İşleyişi, kuruluşu ve insana dokunuşu yönleriyle önemli kamu hizmetlerinden birisi olan 112 Acil Çağrı Merkezi acil durumlarda aranırken vatandaşlarımızdan beklentilerimiz, sakin olma ve panik yapmamaları, tanık olunan olayı kısaca anlatmaları, adres bilgisini doğru bir şekilde tarif etmeleridir." diye konuştu.

Tercuman, ayrıca Kabahatler Kanunu 42. A maddesi gereğince, "112 Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul etmek" cezasının ilk arama için bin 980 lira, ikinci arama için 3 bin 960 lira olarak uygulandığını işaret ederek, "Bu kapsamda Sinop'ta 1 Ocak-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında gereksiz yere çağrı merkezini arayan biri mükerrer olmak üzere 8 vatandaşa toplam 19 bin 800 lira ceza kesildi." ifadelerini kullandı.