Sinop'ta 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Sinop'ta 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sinop'ta, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl bir ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sinop'ta, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl bir ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Durağan ilçesinde olduğu belirlenen hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.

Hakkında 11 yıl bir ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Suç Araştırma Timi Jandarma JASAT Sinop Güncel Haberler

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