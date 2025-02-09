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Sinop'ta 11 Aranan Şahıs Yakalandı

Sinop'ta 11 Aranan Şahıs Yakalandı
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Sinop'ta yapılan operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üyelik, dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer suçlardan aranan 11 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Sinop'ta işledikleri farklı suçlardan ötürü aranan 11 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında il merkezi, Boyabat, Gerze ve Durağan içlerinde düzenlenen operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, karşılıksız yararlanma ve görevi kötüne kullanma suçlarından aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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