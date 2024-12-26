Sinop'ta 100 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretimi önlemek amacıyla bir adreste 100 litre etil alkol ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel