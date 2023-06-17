Sinop, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sinop, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sinop, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Sinop ve Ordu'nun iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yarın akşama kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.