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Sinop OSB'deki tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 60 kadın işçiye KADES hakkında bilgilendirme yaptı. Kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde( Osb ) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 60 kadın işçiye KADES hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 60 kadın vatandaşa 6284 sayılı Kanun ve Kanun kapsamında sunulan hizmetler anlatılarak Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklendi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sinop KADES OSB Güncel Haberler

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