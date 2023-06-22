Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Derneği Başkanı: 'Sinop'a nükleer santral kurdurmayacağız'

MUSTAFA USTA

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Derneği Başkanı Mine Batur, " Mersin'i peşkeş çektiler, doymadılar. Şimdi sıra Sinop'a geldi. Biz Sinop'a nükleer santral kurdurmayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Akkuyu'da patlamalar olduğunu, işçilerin ne halde olduğunu herkes biliyor. Hala Rosatom'la nasıl iş birliği içindeyiz bunu da anlamış değilim" dedi.

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Derneği Başkanı Mine Batur, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko'nun " Türkiye'nin Sinop projesi kapsamında bizden bir talebi olursa Rosatom, bu talepleri karşılamak üzere yetki, potansiyel ve kapasiteye sahiptir. Akkuyu projesinde sadece inşaat alanında değil işletme, uzman yetiştirme, eğitim konusunda edinilen çok önemli ve değerli deneyimi ikinci projede uygulamak söz konusu olabilir" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Batur, şunları söyledi:

"SANIRIM BUNLAR RANT MESELESİ"

"Mersin'i peşkeş çektiler, doymadılar. Şimdi sırada Sinop'a geldi. Biz Sinop'a nükleer santral kurdurmayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Akkuyu'da patlamalar olduğunu, işçilerin ne halde olduğunu herkes biliyor. Hala Rosatom'la nasıl iş birliği içindeyiz bunu da anlamış değilim. Sanırım bunlar rant meselesi. Ben Çerbonil'in etkilerini birebir yaşadım. Çok zor günler geçirdim. Çernobil'den etkilenen bir kişi benim hayatımdaydı. Neler olduğunu ben biliyorum. Hiç olmadık hastalıklar çıktı çocukta. Benim gibi olan ve çok zor günler geçiren bir sürü arkadaşım da var. Nükleersiz bir hayat istiyoruz. Nükleere inat yaşasın hayat diyoruz. Sinop'a da asla nükleer santral kurdurmayacağız.

"SİNOP'A NÜKLEER SANTRAL KURDURMAMAK İÇİN GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

Elektrik Mühendisleri Odası'na göre, Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı yok. Zaten fazlası var. Neden bu kadar pahalı bir enerjide hükümet inat ediyor bilmiyorum. Elektrik Mühendisleri Odası sürekli enerjiye ihtiyacımız yoktur diye yayın yapıyor ama inatla enerji ihtiyacımız var deniyor. Bunun sebebi nedir bilmiyorum. 21-22 Haziran'da İstanbul Lütfü Kırdar'da yapılan toplantı bizim açımızdan üzücü bir toplantı. Toplantı Nükleer ile ilgili bir toplantı. Hatta bir haber yayınlandı. Sanıyorum Güney Kore ile iyi niyet anlaşması imzalanmış. Bunun sonucu Sinop'a dokunacak mı? Büyük ihtimalle dokunacak diye düşünüyorum. Bu bizi çok üzdü tabi ki. Neler olacak bilmiyoruz. Sanırım mahkeme süreci halen devam ediyor. Danıştay, ÇED'le ilgili davamızı bozdu. Ama yarın bir bilirkişi gelecek. Onun sonucunda ne olacak bilmiyoruz. Bize göre bu dava bitti ama tekrardan neler olur bilmiyoruz. Gelişmeleri görüp ona göre gardımızı alacağız. Ama asla Sinop'a nükleer santral kurdurmamak için gereken neyse yapacağız."