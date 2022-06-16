Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Sinop merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde farklı illerde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "avukat, hakem heyeti müdürü, merkez bankası şube müdürü" olarak tanıtan ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sinop, Mersin, Mardin ve Yalova'da düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Ekiplerce zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 740 lira, 3 bin 500 dolar, 2 bin 500 dinar, 450 avro ile 34 cep telefonu, 24 banka kartı, 3 bilgisayar, 1 milyon liralık havale dekontu ve 48 bin kişiye ait kişisel veri tablosu ele geçirildi.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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