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Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sinop, Mersin, Mardin ve Yalova'da düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada para, banka kartları, cep telefonları ile 48 bin kişiye ait kişisel veri tablosu ele geçirilmişti.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Cumhuriyet Yalova Sinop Güncel Haberler

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