Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sinop, Mersin, Mardin ve Yalova'da düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının Emniyet'teki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada para, banka kartları, cep telefonları ile 48 bin kişiye ait kişisel veri tablosu ele geçirilmişti. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Cumhuriyet Yalova Sinop Güncel Haberler

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