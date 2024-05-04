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Sinop merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı

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Sinop merkezli düzenlenen operasyonda 19 zanlı yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Sinop merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, kente uyuşturucu getirerek sattıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan izleme ve takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Sinop, Çorum, Tokat, Edirne, Tekirdağ, Manisa ve Elazığ illerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramada 2 kilo 418 gram uyuşturucu, 273 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 15 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 5 tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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