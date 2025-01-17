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Sinop Limanı'na Fırtına Öncesi Balıkçı Akını

Sinop Limanı'na Fırtına Öncesi Balıkçı Akını
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı sonrası, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı. Orta Karadeniz'de beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanda demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

Orta Karadeniz'de saatteki hızının 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi balıkçı tekneleri kent limanına geldi.

Limanda bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise deniz ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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