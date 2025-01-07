Sinop Limanı: Balıkçıların Güvenli Mola Noktası

Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta, kentin güneyinde yer alan liman, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçı teknelerinin güvenli mola adresi oluyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop, av sezonunda çok sayıda balıkçı teknesine ev sahipliği yapıyor.

Özellikle fırtınalı havalarda kent limanına sığınan balıkçılar, diğer günlerde de ağlarını onararak teknelerinin temizliklerini gerçekleştiriyor.

Limanda kaldıkları süre içinde gıda, yakıt takviyesi yapan, onarım işlerini tamamlayan balıkçılar daha sonra tekrar avcılık yapmak için Karadeniz'e açılıyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, Sinop'un tarih boyunca sadece balıkçılar için değil tüm deniz araçları için güvenli bir liman görevi üstlendiğini söyledi.

Sinop Limanı'nın konumu ve güvenliği açısından balıkçıların mola noktasında ilk adresleri olduğunu aktaran Ünlü, "Sinop bir balık kenti. Taze balığın adresi olduğu kadar aynı zamanda güvenli bir liman kenti. Özellikle hava şartları olumsuz oldu mu balıkçılarımız genelde Sinop'a sığınmayı tercih ediyor. Limanın şehir merkezi ile iç içe olması da tekne çalışanları için ayrı bir avantaj oluyor. Dolasıyla konumu ve güvenliği açısından burası balıkçılarımız için ilk tercih oluyor." diye konuştu.