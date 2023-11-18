Sinop'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sinop Lakerda Festivali'nde balık burger yapıldı.

Sinop'ta Lakerda Festivali etkinlikleri sürüyor. Sinop Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan burgerler geçen sene festival katılımcılarına sunulmuştu. Çok beğenilen balık burger bu sene yeniden tezgahtaki yerini aldı. Temizlenen hamsiler köfte haline getirildi. Tavada kızartılan hamsi köftesi burger ekmeği ile buluştu. Bu şekilde servis edilen balık burgerler festival katılımcıları tarafından tam not aldı.

Sınırlı Sorumlu Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Funda Akalın, "Balık burger fikri şöyle çıktı ilk lakerda festivaline bir arkadaşım ile birlikte katılmıştım. Aslında birlikte yaptığımız bir üründü. Daha sonra biz kooperatif olarak şu anda devam ettiriyoruz. Hamsi köftesi olarak düşünün, onun biraz daha büyüğü burger olarak çocuklara daha cazip gelecek bir ürün haline getirdik" dedi.

Balık burgeri deneyen vatandaşlar çok lezzetli bulduklarını söyledi. Çocukların balık yeme alışkanlığı kazanması için balık burgerin daha cazip geldiği vatandaşlar tarafından belirtildi. Balık burgerin diğer türlere göre daha sağlıklı olduğunun altı çizildi. - SİNOP