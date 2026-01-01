Samsun-Sinop yolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Sinop Karayolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Olumsuz hava şartlarının sürmesi üzerine yetkililer, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yol üzerinde önlem aldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kış lastiği bulunmayan araçlar yol kenarlarında durdurularak geçişlerine izin verilmedi. Kar lastiği ve gerekli kış donanımı olmayan sürücülerin yola devam etmesine müsaade edilmezken, ekipler sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.