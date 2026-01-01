Haberler

Samsun-Sinop yolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Samsun-Sinop yolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin güvenliğini sağlamak için önlemler aldı ve kış lastiği olmadan yola devam eden araçların geçişine izin verilmedi.

Sinop Karayolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Olumsuz hava şartlarının sürmesi üzerine yetkililer, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yol üzerinde önlem aldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kış lastiği bulunmayan araçlar yol kenarlarında durdurularak geçişlerine izin verilmedi. Kar lastiği ve gerekli kış donanımı olmayan sürücülerin yola devam etmesine müsaade edilmezken, ekipler sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü