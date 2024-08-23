Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne Sibel Kılıçoğlu atandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Sibel Kılıçoğlu, görevine başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu'nu makamında kabul etti.

Özarslan, görüşmede, Kılıçoğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarı diledi.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı görevine atanan eski Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ise gazetecilerle bir araya gelerek kente veda etti.